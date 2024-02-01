الإمارات تستقبل الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان



وصلت إلى مطار أبوظبي الدولي، أمس، الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وأكدت سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، التي رافقت طائرة إجلاء المصابين من العريش، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حرص دولة الإمارات، ضمن دورها الريادي في العمل الإنساني، على دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، من خلال علاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك بعد التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي وعدم قدرته على تلبية الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وكذلك من خلال عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وأوضحت بركات، أنه تم إجلاء 49 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان مع مرافقيهم، ونقلهم من مطار العريش، تحت إشراف طاقم طبي متخصص قام بعملية الإجلاء بعد فحصهم وتقييم حالاتهم وفق البروتوكول الصحي المتعارف عليه في عمليات الإخلاء الطبي، لافتة إلى أن مستشفيات الدولة استقبلت منذ انطلاق المبادرة 426 مصابا وذلك قبل وصول الدفعة التاسعة.

وأضافت أن المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة، استقبل منذ تدشين خدماته 2644 مصابا، تفاوتت إصاباتهم ما بين المتوسطة والبليغة، واستطاعت الكوادر الطبية في المستشفى إنقاذ العديد من أرواح الأشقاء الفلسطينيين، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية الإماراتية 15 ألف طن من المساعدات الغذائية التي لا تزال مستمرة منذ إطلاق عملية“الفارس الشهم 3”، لافتة إلى أن الدولة أقامت محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية 1.2 مليون غالون يومياً يتم ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

من جهتهم أعرب مجموعة من المصابين وأهاليهم المرافقين لهم، عن شكرهم لحكومة وقيادة دولة الإمارات، على هذه المبادرة الإنسانية في علاج الجرحى المصابين من الأطفال والأطفال مرضى السرطان، ومساعدتهم في تلقي أفضل العلاج في مستشفيات الإمارات، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندتها له لتمكينه من تخطي الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسارعت دولة الإمارات، منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، وتم إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع.





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