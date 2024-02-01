الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد يتفهم قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم

يتفهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أسباب رحيل تشافي هيرنانديز الوشيك عن منافسه برشلونة، لكنه رفض في الوقت ذاته تحديد أي مقارنات بين منصبيهما.

وألمح تشافي إلى أن العوامل الداخلية كانت من بين الأسباب التي دفعته لإعلان قراره بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، فور خسارة الفريق القاسية 3 / 5 أمام ضيفه فياريال، يوم الأحد الماضي، بالدوري الإسباني.

وحقق تشافي /44 عاما/ نتائج جيدة خلال مشواره التدريبي مع برشلونة، حيث قاده للتتويج بالدوري الإسباني موسم 2022 / 2023 في أول موسم كامل له على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، لكن حظوظه تقلصت إلى حد كبير في الاحتفاظ باللقب هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، و7 نقاط خلف غريمه التقليدي الريال، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، مع تبقي 16 مرحلة على نهاية الموسم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتفهم سبب استقالة تشافي، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "أنا أفهم ذلك. لا أريد إجراء مقارنات. إنني أحترم أفكاره وقراراته".

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "هناك الكثير من الضغوط في عملنا. يتعين علينا أن نحترم الجميع بالكلمات والقرارات والأفكار".

ويحل الريال ضيفا على خيتافي غدا الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 بالدوري الإسباني، حيث يتطلع الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي في المسابقة، من أجل اعتلاء القمة مجددا بفارق نقطتين أمام جيرونا، (الحصان الأسود) للبطولة هذا الموسم.

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