4465 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي المالي في يناير بنمو 45 %

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 4465 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهر يناير الماضي، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان عن إدراج شركتي «تاكسي دبي» و«الأنصاري للخدمات المالية»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة ناهزت 44.9% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 3082 حسابا جديدا في يناير 2023.

واستحوذت شركة «بي أتش أم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال يناير بواقع 1190 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 899 حسابا، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 837 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 392 حساباً و«الدولية للأوراق المالية» 338 حساباً، يليه «المشرق للأوراق المالية» 197 حساباً.

وحل «أبوظبي الأول للأوراق المالية» في المركز السابع بنحو 113 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 78 حساباً و«اتش أس بي سي الشرق الأوسط» بنحو 78 حساباً، و«هيرميس - الإمارات» بـ73 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ61حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 47 حساباً و«الضمان للأوراق المالية» بـ43 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» بـ37 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» بـ32 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 310.346 صفقة خلال الشهر الماضي، على نحو 6.09 مليارات سهم بقيمة 15.83 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7% خلال يناير 2024، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولا إلى 4169.08 نقطة في آخر جلسات يناير، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 24 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.522 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 711.558 مليار درهم بآخر جلسات يناير 2024.

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