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لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

2/1/2024 7:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 336 ديناراً ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 296 دينارا بالأردن اليوم الخميس .


ووصل سعر الأونصة اليوم الى 2033 دولاراً في التداولات العالمية .
هذا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .


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