الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل بلدة حزما

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حواجز عسكرية عند مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية عند المداخل المؤدية إلى البلدة وهي ثلاثة مداخل رئيسة، وأوقفت المركبات المارة وفتشتها، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية قنابل إنارة في أجواء البلدة، ونفذت أعمال بحث وتمشيط.
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