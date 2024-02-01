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الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل بلدة حزما

2/1/2024 7:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حواجز عسكرية عند مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية عند المداخل المؤدية إلى البلدة وهي ثلاثة مداخل رئيسة، وأوقفت المركبات المارة وفتشتها، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الليلة الماضية قنابل إنارة في أجواء البلدة، ونفذت أعمال بحث وتمشيط.

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