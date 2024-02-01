لبيد: نتنياهو غير مؤهل لمنصبه ويقود إسرائيل من كارثة لأخرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لمنصبه، وإنه“يقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى”.
وقال لبيد، رئيس حزب“هناك مستقبل”، في مقابلة مع صحيفة“معاريف” العبرية، نُشرت الخميس:“نتنياهو غير مؤهل وكان يجب أن يرحل منذ وقت طويل”.
وفي إشارة إلى هجوم“حماس” على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أضاف أن“الحكومة التي حدثت في عهدتها أكبر كارثة منذ حدوث المحرقة لن تصمد عام 2024، لو حدث معي هذا لكنت قدمت استقالتي”.
وتابع:“نتنياهو يقودنا من كارثة إلى كارثة، من الأفضل أن يتم تشكيل حكومة بديلة بدون نتنياهو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلنذهب إلى الانتخابات”.
وأشار زعيم المعارضة إلى أن:“نتنياهو يبلغ من العمر 74 عامًا، لكن ما يزعجني ليس عمره، بل أنه لم يعد مؤهّلا، كان يجب أن يعود إلى منزله منذ وقت طويل”.
وأضاف:“بالنسبة لنتنياهو، فلا مانع أن تحترق البلاد، الشيء الرئيسي هو أن يبقى في السلطة”.
وتابع لبيد:“حقيقة أنني أتحدث بصوت عال عن الحاجة لاستبدال الحكومة، ومقولة إن بيبي (نتنياهو) غير مؤهل تتحدث عن نفسها، وهذا ليس تصريحا سهلا”.
وأردف:“وطالما أنه في منصبه، فمن المستحيل الوصول إلى الأهداف (المرتبطة بالحرب على غزة) عندما لا يكون مستعدًا لمناقشة مستقبل قطاع غزة”.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصمد في العام الجاري، قال لبيد:“نعم، هذه الحكومة لن تصمد في 2024”.
وأكمل:“ما زلنا جميعا في نوع من الصدمة والألم، الحكومة التي حدثت تحت رعايتها أكبر كارثة منذ وقوع المحرقة (النازية بحق اليهود) ستعود إلى المنزل هذا العام”، أي ستسقط.
ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر.
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