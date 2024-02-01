لبيد: نتنياهو غير مؤهل لمنصبه ويقود إسرائيل من كارثة لأخرى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لمنصبه، وإنه“يقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى”.

وقال لبيد، رئيس حزب“هناك مستقبل”، في مقابلة مع صحيفة“معاريف” العبرية، نُشرت الخميس:“نتنياهو غير مؤهل وكان يجب أن يرحل منذ وقت طويل”.

وفي إشارة إلى هجوم“حماس” على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أضاف أن“الحكومة التي حدثت في عهدتها أكبر كارثة منذ حدوث المحرقة لن تصمد عام 2024، لو حدث معي هذا لكنت قدمت استقالتي”.

وتابع:“نتنياهو يقودنا من كارثة إلى كارثة، من الأفضل أن يتم تشكيل حكومة بديلة بدون نتنياهو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلنذهب إلى الانتخابات”.

وأشار زعيم المعارضة إلى أن:“نتنياهو يبلغ من العمر 74 عامًا، لكن ما يزعجني ليس عمره، بل أنه لم يعد مؤهّلا، كان يجب أن يعود إلى منزله منذ وقت طويل”.

وأضاف:“بالنسبة لنتنياهو، فلا مانع أن تحترق البلاد، الشيء الرئيسي هو أن يبقى في السلطة”.

وتابع لبيد:“حقيقة أنني أتحدث بصوت عال عن الحاجة لاستبدال الحكومة، ومقولة إن بيبي (نتنياهو) غير مؤهل تتحدث عن نفسها، وهذا ليس تصريحا سهلا”.

وأردف:“وطالما أنه في منصبه، فمن المستحيل الوصول إلى الأهداف (المرتبطة بالحرب على غزة) عندما لا يكون مستعدًا لمناقشة مستقبل قطاع غزة”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصمد في العام الجاري، قال لبيد:“نعم، هذه الحكومة لن تصمد في 2024”.

وأكمل:“ما زلنا جميعا في نوع من الصدمة والألم، الحكومة التي حدثت تحت رعايتها أكبر كارثة منذ وقوع المحرقة (النازية بحق اليهود) ستعود إلى المنزل هذا العام”، أي ستسقط.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر.



