إعلان حالة الطوارئ جراء الجفاف في برشلونة ومحيطها

(MENAFN
- Palestine News Network )
برشلونة/PNN-
أعلن إقليم كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف، في برشلونة ومحيطها، حيث ستخضع المنطقة حاليا لقيود أكثر تشددا على المياه بعد ثلاث سنوات شهدت تساقطا ضئيلا للأمطار.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا بيري أراغونيس الخطوة بعدما تراجع منسوب المياه في خزانات المنطقة المطلة على المتوسط إلى ما دون 16% من قدرتها الاستيعابية، وهي العتبة التي حددتها السلطات لتطبيق سلسلة جديدة من إجراءات توفير المياه التي ستؤثر في ستة ملايين نسمة.
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