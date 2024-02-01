"تمكين" إطلاق حملة إعلامية تتناول أهمية مراجعة مِلَف الأجور في الأردن 02/01/2024 - 14:26 عمان ن

تطلق "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، حملة إعلامية تتناول أهمية مراجعة ملَفّ الأجور في الأردن من حيث تعديل التشريعات بحيث تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، كذلك إيجاد آليات فعّالة تضمن حصول العمال على أجورهم.

وأوضحت تمكين في بيان صادر عنها الخميس، أنّ الحملة جاءت بعد مصادقة الأرْدُنّ، نهاية العام 2023 على اتّفاقيّة العمل العربيّة رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد الأجور وحمايتها، حيث ورد في الاتفاقية العديد من البنود المهمة التي تستدعي إعادة النظر في الأجور والحد الأدنى لها، وستتناول الحملة أهم بنود الاتفاقية ومدى مواءمتها مع التشريعات الأردنية.

وحول أهم بنود الاتفاقية وفقًا لورقة موقف أعدتها "تمكين" بعنوان "اتّفاقيّة العمل العربيّة رقم 15 لسنة 1983، بشأن تحديد الأجور وحمايتها وتصديق الأردنّ عليها ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنيّة"، ما جاء حول الحد الأدنى للأجور، حيث تعتبر الاتّفاقيّة من أهمّ اتّفاقيّات العمل العربيّة التي تناولت الأدنى للأجور، وعرفته بأنه: "المستوى المقدّر للأجر ليكون كافيًا لإشباع الحاجات الضروريّة للعامل وأسرته، كالملبس، والمسكن، للعيش بمستوى إنسانيّ لائق".

وأوضحت الورقة أنه في الأردنّ، يحدّد قانون العمل قيمة الحدّ الأدنى للأجور من خلال اللجنة الثلاثيّة لشؤون العمل تتولّى تحديد الحدّ الأدنى للأجور، حيث تُشير المادّة (52) من قانون العمل أن تتولّى اللجنة الثلاثيّة تحديد الحدّ الأدنى للأجور، وذلك عمومًا أو بالنسبة لمنطقة أو مهنة معيّنة أو لفئة عمريّة معيّنة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشّرات تكاليف المعيشة الّتي تصدرها الجهات الرسميّة المختصّة.

وعليه فإنّ مهمّة اللجنة الثلاثيّة للعمل، وفقًا لقانون العمل، تتبلور في قياس تكاليف المعيشة، وتحديد الحدّ الأدنى للأجور بناء على توافقاتها، يجدر الإشارة في هذا الجانب إلى أنّ قرارات اللجنة الثلاثيّة الّتي تحدّد الحدّ الأدنى للأجور لم تتضمّن في طيّاتها الأسس الّتي بنيت عليها قرارات رفع الحدّ الأدنى للأجور، وفق اللجنة.

وأوضحت الورقة أنّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور مرتبط بمؤشّرات تكاليف المعيشة ومع ازدياد نسب التضخّم، إلّا أنّ الحدّ الأدنى للأجور لا يزال منخفضًا (يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 260 دينارًا)، رغم أنّ ربط الحدّ الأدنى للأجور بالتضخّم يزيد القدرة الشرائيّة للعاملين ويحافظ عليها، حيث إنّ هناك علاقة عكسيّة بين القوّة الشرائيّة من جهة والتضخّم من جهة أخرى، فمثلًا في حال ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ثابتة، فإنّ القوّة الشرائيّة للمواطنين تكون حينها قد انخفضت القيمة الحقيقيّة لأجورهم، بالمقابل فإنّه حينما ترتفع الأجور بمعدّل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسّن في القوّة الشرائيّة.

وأشارت الورقة إلى أن قرارات اللجنة الثلاثية التي تحدد الحد الأدنى للأجور لم تتضمن في طياتها الأسس التي بنيت عليها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور الذي بدأ من 80 دينارًا في العام 1999 ليصل إلى 220 دينارًا عام 2017.

وفي 24 شباط 2020 اتّخذت اللجنة الثلاثيّة لشؤون العمل قرارًا برفع الحدّ الأدنى لأجور الأردنيّين إلى 260 دينارًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2021، والحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين 230 ديناراً اعتباراً من 2021/1/1، على أن تجري زيادة الحد الأدنى للأجور لهم على مدى سنتين ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للأردنيين في 2023/1/1.

وتضمّن القرار أيضًا "زيادة الحدّ الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخّم للسنة السابقة، والّتي تصدر عن الجهات الرسميّة المختصّة"، ليصدر قرارًا آخر مطلع العام 2023 بتثبيت الحدّ الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارًا، وعدم رفعه للعامين (2023-2024)، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكميًا للسنوات 2022-2024، وفق تمكين.

وأكدت الورقة أنّ الحدّ الأدنى للأجور لا يكفي للاحتياجات الأساسيّة للعامل وأسرته، ولا يزال يقلّ عن خطّ الفقر المطلق للأسرة المعياريّة (حجم الأسرة المعياريّة 4.8 فرد) في الأردنّ البالغ وفق الأرقام الرسميّة 480 دينارًا شهريًّا، كما أنّ خطّ الفقر العامّ المطلق (الغذائيّ وغير الغذائيّ) بلغ 813.7 دينار للفرد سنويًّا (أي 68 دينارًا للفرد شهريًّا)، أمّا خطّ الفقر المدقع للفرد (أي الفقر الغذائيّ) فقد بلغ 336 دينارًا للفرد سنويًّا، أي ما يعادل 28.0 دينارًا للفرد شهريًّا، كذلك يقلّ الحدّ الأدنى للأجور عن معدّلات الإعالة البالغة، حيث يعيل كلّ شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار شهريًّا.

وفيما يتعلق بامتياز أجر العامل أعلى من امتياز الدولة، أشارت الورقة إلى أن الأجور والمبالغ المستحقّة للعامل الناشئة عن عقد العمل تعتبر دينًا ممتازًا، ويتمتّع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، (على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل)، هذا ما يتوافق مع التشريعات الأردنيّة التي أوردت الديون الممتازة في الموادّ من 1424 حتى 1447 من القانون المدني رقم 43 لعام 1976.

أما حق الامتياز في قانون العمل الأردني نصت عليه المادة (51) التي جاء فيها: (أ. 1. تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونًا ممتازة امتيازًا عامًا من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، 2. يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة المختصة أن الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند إلى أي أساس قانوني).

وبينت الورقة أنه من خلال مراجعة أوّليّة قامت بها "تمكين" لمجموعة من القرارات القضائيّة المتعلّقة بالعمل، أحكامها صدرت بأنّ المبالغ المستحقّة للعامل، أو ورثته أو المستحقّين بعد وفاته ديونًا ممتازة امتيازًا عامًّا من الدرجة الأولى تقدم على غيرها من سائر الديون الأخرى بما في ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقّة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقاريّة أو تأمينات عينيّة.

وأوردت الاتّفاقيّة العربيّة رقم (15) في المادّة الثالثة عشر ما يلي: تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عن تماثل العمل، ولضمان تطبيق أحكام قانون العمل ومعايير العمل العربية والدولية المُصدّق عليها أُصْدِرَت الاتفاقية العربية رقم (19) لعام 1998.

وفيما يتعلّق بمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل عند تماثل العمل في التشريعات الأردنيّة عدل قانون العمل في العام 2019، وأدخل موادّ تتعلّق بعدم التمييز، وعرف القانون في المادّة الثانية منه التمييز في الأجور على أنّه "عدم المساواة بين العمّال في الأجر عن كلّ عمل ذي قيمة متساوية دون أيّ تمييز قائم على الجنس"، لكنّ القانون لم يضع آليّات أو إجراءات لغايات فرض المساواة بين وظيفة وأخرى في حال تساوي قيمة العمل، ما يعني صعوبة تفعيل نصوص حظر التمييز، ويؤدّي إلى عدم فعاليّة النصوص الّتي أضيفت في هذا الشأن.

أيضًا نصّ قانون العمل على فرض عقوبة لكلّ من يرتكب ممارسة التمييز، وجاء في المادّة (53) منه: "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1,000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة".

وأوصت الورقة بالعمل بضرورة العمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنيّة مع اتّفاقيّات العمل العربيّة والدوليّة، وتعديل عدد من موادّ قانون العمل بهدف تعزيز حماية أجور العاملين والحدّ الأدنى لها، والعمل بشكل موسّع على موضوع الأجور وحمايتها، من خلال إيجاد نظام فعّال وسهل التطبيق لمتابعة آليّة تسليم الأجور من قبل المؤسّسات والشركات وأصحاب العمل للعمّال.

وأوصت الورقة بتفعيل دور اللجنة الثلاثيّة من خلال عقد الاجتماعات بشكل دوريّ، والعمل على زيادة الحدّ الأدنى للأجور وفقًا للمتطلّبات المعيشيّة للعاملين، وتنفيذ دراسة تحليليّة لاسيّما لشدّة الحاجة إلى رصد وفهم التوجّهات القضائيّة حول القوّة القاهرة والظروف الطارئة وعقد العمل، وإيجاد آليّات أو إجراءات لغايات فرض المساواة بين وظيفة وأخرى في حال تساوي قيمة العمل، ذلك لتفعيل نصوص حظر التمييز في قانون العمل الأردنيّ.

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