ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أن "القرفصاء الحائطي" أو "الجلوس على الحائط" مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يسهم في تقليل ضغط الدم بشكل كبير وأكثر فعالية من التمارين الأخرى، مثل الأنشطة الهوائية أو رفع الأثقال أو التمارين عالية الكثافة.و"الجلوس على الحائط" تمرين بسيط يمكن القيام به في أي مكان تقريباً دون مساعدة أو استخدام معدات، وذلك من خلال الاستناد على الحائط مع اتخاذ الجسم لوضعية الجلوس.



وتشير الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن 8 دقائق من هذا النوع من التمارين، 3 مرات في الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم.



واستعرضت الدراسة 270 تجربة عشوائية شملت 15827 مشاركاً، ونظر الباحثون في تأثيرات ضغط الدم لثلاثة تمارين التقلصات متساوية القياس: الضغط على مقياس قوة قبضة اليد، وتمديد الساق مقابل مقاومة ثابتة، والجلوس مع الظهر مسطحاً على الحائط.



ووجد الباحثون أن "القرفصاء الحائطي" كان التمرين الأكثر فعالية لخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



وتمارين التقلصات متساوية القياس تعني العمل في وضع ثابت، ولا يضطرك للحركة، وكل ما عليك فعله هو الثبات.



ويستغرق وضع "القرفصاء الحائطي" لمدة دقيقتين والراحة لمدة دقيقتين لأربع مرات، 14 دقيقة فقط، بما في ذلك فترات الراحة، مما يجعل هذا التمرين أسهل بكثير من التمارين الأسبوعية معتدلة الشدة.

ويستهدف تمرين "القرفصاء الحائطي" بشكل أساسي العضلة رباعية الرؤوس الموجودة في مقدمة الفخذين العلويين، بالإضافة إلى تنشيط عضلات الساق، وكذلك عضلات القلب والأرداف.

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