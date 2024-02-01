سرايا القدس: استهدفنا جنودا للاحتلال بشقة غربي مدينة غزة
التاريخ
2/1/2024 7:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة في مربع الصناعة غربي مدينة غزة.
وتستمر سرايا القدس وكتائب القسام بالاشتباك مع جيش الاحتلال لليوم الـ 118 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة بين صفوفه ومعداته .
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