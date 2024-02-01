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سرايا القدس: استهدفنا جنودا للاحتلال بشقة غربي مدينة غزة

2/1/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة في مربع الصناعة غربي مدينة غزة.

وتستمر سرايا القدس وكتائب القسام بالاشتباك مع جيش الاحتلال لليوم الـ 118 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة بين صفوفه ومعداته .

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