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تمديد القيد الشتوي في الدوري المصري الممتاز

2/1/2024 7:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد الكرة المصري تمديد فترة القيد الشتوي في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
وكان من المقرر أن يتم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، في 31 من يناير الماضي، إلا أن اتحاد الكرة المصري قرر تمديد فترة القيد الشتوي.
وحدد اتحاد الكرة المصري، السادس من فبراير الجاري، موعدا لانتهاء فترة القيد الشتوي ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي المعروف باسم دوري "نايل" بدلا من نهاية يناير، إلى جانب دوري القسم الثاني.
كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تمديد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري القسم الثالث والرابع، حتى 11 من فبراير الجاري.
وأوضح اتحاد الكرة في إخطاره إن قرار تمديد القيد الشتوي جاء نظرا للتكدس الشديد من مندوبي الأندية في الساعات الاخيرة للقيد وبناءا على رغبة العديد من الأندية في مد فترة القيد الشتوية والذي يتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجديدة، وحتى يتسنى للأندية تدعيم فرقهم بالشكل الأمثل وحرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مساندة ودعم الأندية المصرية.

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