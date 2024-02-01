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عرض منديل ميسي في المزاد بمبلغ ضخم

2/1/2024 7:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة إحدى أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم، والأغرب من ذلك أن تفاصيلها كتبت على منديل ورقي.
أعلنت دار مزادات بونهامز البريطانية الأربعاء، أن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو بعمر 13 عاما سيباع في مزاد في مارس المقبل.
وسيبدأ المزاد بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).
وأشارت شبكة "La Vanguardia" الإسبانية إلى أن وكيل أعمال ميسي السابق هوراسيو جاجيولي احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، ولكنه قرر الاعتماد على شركة بونهامز لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس القادم.
وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي إضافة لوكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.
وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم، بعدما وجه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.
وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: "إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".
وتم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت في نفس الليلة.
وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.
وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

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