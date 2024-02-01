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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2/1/2024 7:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 1-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الـ 20 المؤجلة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X ريال مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X بورنموث – 10.30 مساء
وولفرهامبتون X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة
النصر السعودي X إنتر ميامي – 9 مساء - beIN Sports HD
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة
سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء
المصري X بيراميدز – 8.30 مساء

ملاعب

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