مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 1-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الـ 20 المؤجلة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X ريال مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X بورنموث – 10.30 مساء
وولفرهامبتون X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة
النصر السعودي X إنتر ميامي – 9 مساء - beIN Sports HD
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة
سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء
المصري X بيراميدز – 8.30 مساء
ملاعب
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