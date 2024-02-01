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بيدري: سنقدم كل شيء من أجل تشافي

2/1/2024 7:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى بيدري، نجم برشلونة، سعادته بالانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الليجا، والمؤجلة من الجولة 20.
وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "طعم هذا الانتصار جيد للغاية، وكانت مباراة صعبة بسبب الظروف التي أتينا منها، بعد أسبوع غريب للغاية".
وأضاف: "إنه أسبوع غير عادي ومعقد، وسنقدم كل شيء من أجل تشافي لأنه ساعدنا جميعا كثيرا، وسنستمتع بوجوده وعلينا أن نلعب برغبة أكبر ونحقق كل الانتصارات الممكنة".
وتابع: "أن تكون مدربا لبرشلونة فإن الأمر معقد، وفي كل مرة تخسر فيها مباراة تتعرض لانتقادات قوية، لكنه أفضل ناد في العالم وعليك أن تعرف كيف تتعامل مع ذلك".
وحول تسجيل فيتور روكي لهدف المباراة الوحيد، علق: "لقد جلب لنا الكثير من القوة وأحرز هدفا، وهو يحاول باستمرار، وسيمنحنا الكثير في المستقبل".
وأتم: "موقف برشلونة معقد في الليجا، ويجب تغيير الوضع، فالنادي يستحق ذلك".

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