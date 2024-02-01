تحويلات مرورية واغلاق جزئي في عمان بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت إدارة السير عن إجراء تحويلات مرورية جزئية وإغلاق جزئي لحركة السير في منطقة دوار المشاغل يوم السبت القادم من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من السبت القادم ولمدة شهر.



وأكدت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير أنها ستقوم بتنفيذ أعمال إنشائية لتحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية مساء السبت المقبل.



يأتي هذا القرار في إطار سلسلة الحلول المرورية في العاصمة عمان، حيث سيتم تنظيم التقاطع بواسطة جزر وإشارات ضوئية، مع توفير جميع وسائل السلامة المرورية والشواخص التحذيرية والإرشادية في موقع العمل.

