تحويلات مرورية واغلاق جزئي في عمان بهذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إدارة السير عن إجراء تحويلات مرورية جزئية وإغلاق جزئي لحركة السير في منطقة دوار المشاغل يوم السبت القادم من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من السبت القادم ولمدة شهر.
وأكدت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير أنها ستقوم بتنفيذ أعمال إنشائية لتحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية مساء السبت المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة الحلول المرورية في العاصمة عمان، حيث سيتم تنظيم التقاطع بواسطة جزر وإشارات ضوئية، مع توفير جميع وسائل السلامة المرورية والشواخص التحذيرية والإرشادية في موقع العمل.
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