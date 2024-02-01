وست هام يستدرج بورنموث في مواجهة سهلة بالدوري الإنجليزي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره بورنموث مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.



ويحتضن ملعب لندن الأولمبي، مواجهة وست هام ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الليلة بتوقيت الاردن.



ويحتل وست هام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، جمعها من 21 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات.



بينما يقبع فريق بورنموث في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعها 20 من مباراة حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات.



ويسعى فريق وست هام صاحب الأرض والجمهور إلي الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز تواجده في المركز السادس والاقتراب من المربع الذهبي للمسابقة المحلية.



فيما سيحاول بورنموث تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل للخروج بنقطة علي الأقل للتقدم للمراكز الأمامية والهروب من دوامة الهبوط والمراكز الأخيرة.



فاز وست هام في 3 من آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث وتعادل في مباراة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في 6 مباريات أمامهم قبل ذلك.



ولم يخسر بورنموث أيًا من مبارياته الثلاث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام حيث فاز 2 وتعادل في واحدة وفشل في هز الشباك في آخر زيارتين له (0-4 في يناير 2020، 0-2 الموسم الماضي).



وايضا لم يخسر وست هام في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 3 وتعادل)، وهي أطول سلسلة له خلال موسم واحد منذ يناير 2021 (6). ومع ذلك، فقد تعادلوا في آخر مباراتين لهم في الدوري، وكان آخر تعادل في مباريات متتالية في أبريل 2017.



بيطننا خسر بورنموث آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام توتنهام 3-1 و4-0 على أرضه أمام ليفربول، يأتي ذلك بعد سلسلة من 6 انتصارات في 7 مباريات (تعادل 1) حيث استقبلوا 5 أهداف فقط وسجلوا هدفين على الأقل في كل مباراة.



وحافظ وست هام على شباكه نظيفة في آخر 3 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها في أربع مباريات متتالية بين ديسمبر ويناير في موسم 2009-2010.

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