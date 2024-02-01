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ريال مدريد يبحث عن التربع على صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي

2/1/2024 7:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق خيتافي نظيره ريال مدريد في تمام الحادية عشر من مساء اليوم الخميس على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" في ديربى مصغر للعاصمة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.
خيتافي ضد ريال مدريد
يسعى ريال مدريد الى تحقيق الانتصار في مباراة اليوم بحثًا عن خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني في ظل الصراع القائم مع جيرونا مفاجأة الموسم الحالي في الليجا.
ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء واحد وله مباراة مؤجلة وتسجيل 45 هدفًا وتلقي 14.
بينما يأتي فريق خيتافي بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 28 هدفًا وتلقي مثلهم.
ونجح فريق خيتافي في تحقيق الفوز بنهاية الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني على حساب غرناطة بنتيجة 2-0 ما يدفع الفريق الى تعزيز حظوظه في تقديم مباراة قوية بعد العودة من 4 مباريات بدون فوز.
تاريخيًا التقى خيتافي ضد ريال مدريد في 37 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع أصحاب الأرض في الفوز خلال 6 مباريات فقط، بينما حقق الميرنجي الانتصار في 27 مواجهة والتعادل في 4 لقاءات.
وسجل ريال مدريد 79 هدفًا وتلقي 29 من قبل نادي خيتافي، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 23 هدفًا يليه كريم بنزيما بواقع 9 أهداف بفارق هدف عن جونزالو هيجواين.
خيتافي ضد ريال مدريد
وحقق ريال "ريمونتادا" للمرة الثانية تواليًا عندما قلب الطاولة على مضيفه لاس بالماس وحقق فوزًا ثمينًا 2-1 السبت في الجولة الـ22، بعدما قلب الطاولة على ضيفه ألميريا في الجولة قبل السابق بعدما حول تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز 3-2.
وستكون المواجهة الفردية بين النجم الإنجليزي لريال مدريد جود بيلينجهام، ومهاجم خيتافي بورخا مايورال اللذين يتقاسمان صدارة الهدافين مع مهاجم جيرونا الأوكراني أرتيم دوفبيك برصيد 14 هدفًا لكل منهم واحدة من المعارك القوية في مباراة اليوم.
ويعود بيلينجهام بعد غيابه عن مواجهة لاس بالماس بسبب الإيقاف، في دفعة كبيرة لهجوم الملكي بقيادة البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

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