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فينيسيوس يقود تشكيل الريال المتوقع ضد خيتافي

2/1/2024 7:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض ريال مدريد مواجهة خيتافي، مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من منافسات الليجا، في معقل الأخير ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر جيرونا، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على التشكيلة الآتية:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، وميندي.
خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، وبيلينجهام.
خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.
ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الليجا، والتي استمرت لخمس مباريات، منذ التعادل ضد ريال بيتيس بهدف لمثله في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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