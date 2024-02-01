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يزن النعيمات بالتشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا

2/1/2024 7:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختير مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، ضمن التشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.
وسجل النعيمات (24 عاما) مهاجم الأهلي القطري، هدفين مهمين لمنتخب "النشامى" أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات (2-2)، وفي العراق خلال الانتصار المثير (3-2) في ثمن النهائي.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة على النعيمات إلى جانب المهاجمين موسى التعمري، لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، وعلي علون مهاجم الشمال القطري خلال مواجهة طاجيكستان الجمعة، في ربع نهائي البطولة القارية، وسط تطلع تحقيق إنجاز تاريخي في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.
وبلغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.

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