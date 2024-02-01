ياسمين صبري تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري تفاصيل عودتها للدراما الرمضانية من خلال مسلسلها الجديد بعنوان "رحيل"، ويتكون من 15 حلقة من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وذلك بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" عام 2020.
ودخلت ياسمين جلسات التحضير فور تعاقدها على المسلسل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت، حيث يجري التعاقد مع باقي فريق العمل.
لها
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