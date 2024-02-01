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ياسمين صبري تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني

2/1/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري تفاصيل عودتها للدراما الرمضانية من خلال مسلسلها الجديد بعنوان "رحيل"، ويتكون من 15 حلقة من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وذلك بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" عام 2020.

ودخلت ياسمين جلسات التحضير فور تعاقدها على المسلسل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت، حيث يجري التعاقد مع باقي فريق العمل.

لها

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