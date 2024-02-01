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هنا الزاهد تتحدث عن طليقها وفيلم جديد مع تامر حسني

2/1/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج "كلاكيت" مع الإعلامية لينا الطهطاوي، وتحدثت خلال لقاء عن تعاونها مع الفنان تامر حسني بفيلم جديد من المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.
وأضافت :"سعدت بالعمل مع تامر حسني، لأنه صادق ومش أناني، هو إنسان طيب وذكي جداً".


وكانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسمياً عن زوجها أحمد فهمي في 15 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الأشهر الماضية حول طلاقهما.

وأشارت الزاهد خلال حديثها إلى أن "انفصالها عن أحمد فهمي فيه نوع من الاحترام واللباقة، وأن الحياة ليست وردية بالكامل أو سيئة بالمطلق بعد الانفصال".


وأوضحت الزاهد أن علاقتها بالفنان أحمد فهمي بدأت كصداقة، وبينهما 5 سنوات من العشرة، لذا علاقتهما أساسها الاحترام المتبادل.

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