الأمن السعودي يقبض على 3 أشخاص في تبوك

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الأمن العام السعودي، القبض على 3 أشخاص، اعتدوا على آخرين بالضرب في منطقة تبوك، وأنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، قبضت على 3 أشخاص، ظهروا في محتوى مرئي يعتدون بالضرب على آخرين بمكان عام".وأردف الأمن السعودي في منشوره، مساء الأربعاء، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".



وأكد منشور الأمن العام السعودي أنه "جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".



ونشر الأمن العام السعودي على حسابه، مقطع فيديو لعملية القبض على الأشخاص الثلاثة.



سي ان ان