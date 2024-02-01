الشواربة والحمادين: نهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إصلاح القطاع العام وعملاً بتوجيهات جلالته لتعزيز الدور الاستشاري لديوان المحاسبة، أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن المرحلة المقبلة من عمل الديوان سيتم التركيز فيها على جانب تقديم المشورة الفنية للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك بهدف الارتقاء بعمل المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان وضمن سياق النهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة الأردنية في محاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.



وأكد الحمادين خلال زيارته أمانة عمان ولقاءه الدكتور يوسف الشواربة أمين عمان أن هدف الديوان هو المساهمة في نجاح مؤسسات الدولة خاصة في قطاع الحكم المحلي، من خلال التركيز على الرقابة الوقائية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية التي تعد خط الدفاع الأول لأي مؤسسة، والتي تهدف الى الحد من الأخطاء بغية حماية المال العام من الهدر والضياع وإدارة الموارد العامة بكفاءة، مشيراً الى أن هذه الزيارة تعد الأولى لمؤسسة وطنية تعمل على خدمة ما يزيد عن 4 مليون مقيم وساكن.



ولفت الحمادين الى أهمية الاستفادة من المخرجات الرقابية وعلى وجه التحديد التوصيات التي تصدر عن ديوان المحاسبة والتي ستساهم في تمكين الأمانة من تحقيق الإصلاح المنشود، موضحاً بأن نهج التواصل مع كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان سيستمر خلال الفترة القادمة لتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دفع عجلة اصلاح القطاع العام قدماً، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك الى الحكومات الأردنية المتعاقبة حتى يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له بالوقت والكفاءة المطلوبتين.



من جهته أكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على أهمية دور ديوان المحاسبة، مبيناً أن العلاقة بين الديوان وأمانة عمان تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً انه تم استحداث وحدة النزاهة في أمانة عمان عام 2022 والتي تعنى بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة وتساهم في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية.



وقدم الشواربة شرحاً عن الخطط التطويرية للأمانة وخاصة تفعيل خطة التحول الرقمي باعتبار ان الأمانة تقدم كماً هائلاً من الاعمال والأنشطة والخدمات للمواطنين، حيث تقدم حالياً حوالي 134 خدمة الكترونية فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات المقدمة كتشغيل الـ ــــRobot كمشروع ريادي.



كما أشار الشواربة الى استحداث وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في عام 2022 وربطها بأمين عمان ضمن الهيكل التنظيمي حفاظاً على استقلاليتها، فضلاً عن تطبيق معايير المحاسبة للقطاع الحكومي وتنفيذ خطة التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.



حضر اللقاء كافة مدراء القطاعات بالإضافة الى المديريات المعنية في ديوان المحاسبة ورئيس مراقبة الديوان في امانة عمان الكبرى بالإضافة الى مدير المدينة في أمانة عمان وعدد من المدراء التنفيذيين.

