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التعليم العالي تقرر قبول أكثر من 17 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس و5 آلاف بمرحلة الدبلوم المتوسط

2/1/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قبول (17665) سبعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس .

كما قرر قبول (5871) خمسة الآف وثمانمائة وواحد وسبعون طالباً وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الرسمية من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 .

وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024، والتي أعلنها مؤخراً.

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