ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27019 منذ 7 اكتوبر

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27019 منذ 7 اكتوبر
التاريخ
2/1/2024 6:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019 والجرحى إلى 661391.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
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