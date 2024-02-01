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هيئة بريطانية: حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة

2/1/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا يوم الخميس عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن.


وأفادت الهيئة في إشعار بأن السلطات تتحرى الأمر.


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