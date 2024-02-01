هيئة بريطانية: حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة

هيئة بريطانية: حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة
التاريخ
2/1/2024 6:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا يوم الخميس عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن.
وأفادت الهيئة في إشعار بأن السلطات تتحرى الأمر.
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