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دراسة: مكملات الزعفران تعالج التهاب القولون

2/1/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من عدم وجود علاج حالياً لمرض التهاب الأمعاء، والذي يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، إلا أن دراسة حديثة أفادت بأن الزعفران يقلل الالتهاب ويحسن المظاهر السريرية لدى المرضى.
وأجريت الدراسة في جامعة هوارد في واشنطن، وشارك في التجربة 30 مريضاً بالتهاب الأمعاء، تناولوا إما مكملات الزعفران أو دواء وهمياً لمدة 8 أسابيع.


وأظهرت النتائج أن من تناولوا جرعات عالية من الزعفران لديهم تحسن كبير في الأعراض والمؤشرات الحيوية للالتهاب .


ولاحظ الباحثون انخفاض نوع من البكتيريا يرتبط بالتهاب القولون لدى من تناولوا الزعفران، وزيادة بكتيريا أخرى ترتبط بالأشخاص الأصحاء.


ويعتبر الزعفران من أغلى الأعشاب في العالم، ويحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، ويُستخدم في الطب القديم منذ أكثر من 1600 عام قبل الميلاد.


ويبحث العلماء حالياً عن فوائد طبية محتملة للزعفران، لعلاج حالات صحية متنوعة، بما في ذلك: الاكتئاب، والزهايمر، والسرطان، وأمراض القلب، والسمنة، والحد من أعراض الدورة الشهرية، ومشاكل النوم، والضمور البقعي للشبكية المرتبط بالعمر.

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