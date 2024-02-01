قبول 17 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس للفصل الثاني في الجامعات الرسمية 02/01/2024 - 14:03 عمان ن

قرر مجلس التعليم العالي قبول أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس ونحو 6 آلاف طالب وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط ضمن وحدة تنسيق القبول الموحد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس.

وبحسب البيان، فقد تقرر "قبول (17665) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس و(5871) طالباً وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط" في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الرسمية.

وأوضح البيان أن تحديد هذه الأعداد جاء "بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص".

إضافة إلى "قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها في الآونة الأخيرة، والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50%، استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2023-2024، والتي أعلنها"، وفق البيان.

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