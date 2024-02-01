برمجيّة تجسّس تستهدف موظفي هيومن رايتس ووتش في الأردن

MENAFN - Amman Net) قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ اثنين من موظفيها المقيمين في الأردن استُهدفا بشكل متكرّر ببرمجيّة تجسس ومراقبة متطوّرة. بدأ الاستهداف، الذي ينتهك حقهم في الخصوصيّة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ونجح لفترة وجيزة في اختراق أحد هواتفهم الخلويّة.

استُخدمت نفس البرمجيّة أيضا لاستهداف أجهزة ما لا يقل عن 33 صحفيا وناشطا وسياسيا أردنيا أو مقيما في الأردن بين 2019 وسبتمبر/أيلول 2023، بحسب تقرير لمنظمة "أكسس ناو" ، نشرته في 18 يناير/كانون الثاني 2024 واعتمد على تحقيق جنائي أجرته بالشراكة مع مركز الأبحاث الكندي "سيتزن لاب" (Citizen Lab). وجد التحقيق آثارا لبرمجيّة بيغاسوس على أجهزتهم الخلوية، بعضها اختُرِق عدة مرات. لم يتمكّن التحقيق من تحديد الحكومة التي شنّت الهجوم.

قالت لما فقيه ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاستهداف الشامل لعشرات النشطاء والصحفيين المقيمين في الأردن هو تذكير صارخ بالحاجة الملحّة إلى حماية الحقوق الرقميّة والخصوصيّة. ستستمرّ الحكومات في إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة دون تردّد أو محاسبة حتى يتمّ وضع معايير وأنظمة عالميّة لحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي".

اختُرِق هاتف الآيفون الشخصي لآدم كوغل ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الأردن، الذي يستخدم شريحة هاتف أردنيّة، ببرمجيّة بيغاسوس يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرّ الاختراق حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022. أخطرت شركة "آبل" كوغل عبر بريد إلكتروني وتطبيق "آي مسج" (iMessage) وتنبيه على شاشة تسجيل الدخول إلى حساب آبل يوم 2 مارس/آذار 2023، بأنّ مهاجمين ترعاهم دولة ربّما استهدفوا جهازه. بعد إجراء تحليل تقني لأجهزته، أكّد فريق أمن المعلومات في هيومن رايتس ووتش، بالشراكة مع "مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدوليّة "، الاختراق.

اختُرِق هاتف كوغل بثغرة

تُعرف بـ"zero-click"، ما يعني أن جهازه أختُرِق دون أي تدخل من قبله، مثل النقر على رابط ما، وهذه تقنية هجوم متطوّرة ومعقدة وفعالة لاختراق الأجهزة، ويصعب جدا على الشخص المستهدف اكتشاف الهجوم أو منعه. أظهرت التحاليل التقنيّة أنّ الاختراق كان مرتبطا بميزة "هوم كيت" (HomeKit) على أجهزة آيفون، ممّا يؤكّد المنشور الذي أصدرته سيتزن لاب حول استغلال شركة "إن أس أو غروب" (NSO)، التي تطوّر برمجية بيغاسوس وتبيعها، لثغرات أمنيّة في هوم كيت في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

في أغسطس/آب 2023، تلقى كوغل وهبة زيادين ، موظفة أخرى في هيومن رايتس ووتش مقيمة في الأردن، و باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إخطارات من شركة آبل بأنّ مهاجمين ترعاهم دولة حاولوا اختراق هواتفهم الخلوية الشخصيّة عن بعد. يعمل جهاز آيفون زيادين الذي استُهدِف برقم هاتف أردني أيضا. تلقت زيادين إخطارا من آبل بشأن محاولة إضافيّة لاختراق هاتفها في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أثبتت التحليل الجنائي أن جميع محاولات الاختراق التي استهدفت كوغل وزيادين في 2023 كانت فاشلة، ويُرجح أنّ السبب في ذلك هو "وضع الإغلاق"(Lockdown Mode) الخاص بجهاز آيفون، وهي ميزة حديثة نسبيا في آبل تزيد من أمان الجهاز. يعمل كل من كوغل وزيادين على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها الأردن، وتوثيقها وكشفها.

يتمّ تحميل برمجيّة بيغاسوس خلسة على الهواتف الخلويّة للناس، وبمجرّد الانتهاء من التحميل، يستطيع العميل تحويلها إلى أداة مراقبة قويّة من خلال الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والوسائط، والميكروفون، والبريد الالكتروني، والرسائل النصيّة، وغيرها من الوظائف، مما يُمكّنه من مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال الخاصة به.

الهجوم الذي تعرّض له كوغل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ليس أوّل هجوم يستهدف موظفا في هيومن رايتس ووتش ببرمجيّة تجسس. اختُرِق آيفون لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت، خمس مرات بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2021. كانت حينها مديرة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش.

سبق وأن تمّ توثيق استخدام برمجيّة بيغاسوس لاستهداف أجهزة نشطاء محليين في الأردن. أفادت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية في يناير/كانون الثاني 2022 أنّ برمجيّة بيغاسوس اخترقت هاتف المحامية والناشطة الحقوقيّة هالة عاهد في مارس/آذار 2021. في أبريل/نيسان 2022، أفاد مركز الأبحاث الأكاديمية سيتزن لاب أنّ أجهزة أربعة حقوقيين ومحامين وصحفيين أردنيين تعرّضت للاختراق ببرمجية بيغاسوس بين أغسطس/آب 2019 وديسمبر/كانون الأول 2021، وتعرّف على اثنين من مشغلي البرمجيّة يُعتقد أنهما على الأرجح مرتبطان بالحكومة الأردنيّة. ذكرت فرونت لاين ديفندرز في يناير/كانون الثاني 2022 أنّ هاتف عاهد اختُرق ببرمجيّة بيغاسوس في مارس/آذار 2021.

في أبريل/نيسان 2021، أفاد موقع "أكسيوس " (Axios) الإخباري الإلكتروني ومقره الولايات المتحدة أنّ الحكومة الأردنيّة دخلت في مفاوضات مع إن أس أو غروب للحصول على برامج مراقبة متطورة، لكن لم يكن هناك تأكيد في ذلك الوقت بأنّ الصفقة تمّت.

يأتي استهداف الباحثين والصحفيين والنشطاء وأعضاء الأحزاب السياسية والديبلوماسيين المقيمين في الأردن ببرمجيّة التجسس وسط حملة قمع مكثفة على الفضاء المدني في البلاد . تضطهد السلطات الأردنيّة وتُضايق بشكل متزايد المواطنين الذين يتنظمون بشكل سلمي وينخرطون في المعارضة السياسية باستخدام قوانين غامضة ومسيئة تُجرّم حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع. مؤخرا، في أغسطس/آب، أصدرت الحكومة الأردنيّة قانونا صارما للجرائم الالكترونيّة يجعل من الصعب على الأشخاص التعبير عن أنفسهم بحريّة عبر الانترنت، ويهدّد حقهم في عدم الكشف عن هويتهم على الانترنت، ويمنح للحكومة مزيدا من السلطة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدّي إلى مزيد من الرقابة على الانترنت.

ردّا على الأدلّة التي تشير إلى استخدام برمجيّة بيغاسوس لاستهداف المدافعين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، قالت إن أس أو غروب بشكل متكرّر إنّ تقنيتها مرخّصة فقط لتمكين الحكومات ووكالات إنفاذ القانون من مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني، وهي لا تُشغّل برمجيات التجسس التي تبيعها إلى الحكومات التي تتعامل معها.

راسلت هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنيّة وإن أس غروب بشأن استهداف موظفيها ببرمجيّة بيغاسوس يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، ردّت إن إس أو غروب قائلة إنّ "بنودها التعاقديّة تنصّ على أن يستخدم العملاء منتجات إن أس أو بطريقة تتفق مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وفقط فيما يُشتبه أنه إرهاب أو جرائم خطيرة". تواصلت هيومن رايتس ووتش مرارا مع إن أس أو غروب بشأن هذه الهجمات وطلبت منها التحقيق في الهجوم على جهاز كوغل في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنها لم تتلق أيّ ردّ ذي مغزى على هذه الاستفسارات.

الاستخدام المكثف لبرمجية بيغاسوس للتجسّس على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الأردن يُبرز الحاجة الملحّة إلى تنظيم التجارة الدوليّة لتكنولوجيا المراقبة . قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على الحكومات تعليق بيع وتصدير ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة إلى حين وضع ضمانات لحقوق الإنسان.

قالت فقيه: "التآكل المستمرّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة في الأردن أمر مقلق للغاية، وما يبدو أنّه إساءة استخدام لتكنولوجيا المراقبة لقرصنة النشطاء المحليين سيزيد من هذا التأثير المروّع. يتعيّن على السلطات الأردنية تقييم الوضع الحالي فورا والتأكيد على التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لمنع مزيد من التآكل في الفضاء المدني".