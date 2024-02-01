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مستعمرون يقتحمون تجمع شمال غرب أريحا

2/1/2024 6:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا، تجمع عرب المليحات في طريق المعرجات، وحاولوا دعس مجموعة أغنام قرب مساكن المواطنين، تعود للمواطن سليمان مليحات.

وأضاف، أن المواطن مليحات تعرضت مجموعة من أغنامه للدعس أمس، ما تسبب بنفوق عدد منها

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