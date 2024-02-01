مستعمرون يقتحمون تجمع شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستعمرين اقتحموا، تجمع عرب المليحات في طريق المعرجات، وحاولوا دعس مجموعة أغنام قرب مساكن المواطنين، تعود للمواطن سليمان مليحات.
وأضاف، أن المواطن مليحات تعرضت مجموعة من أغنامه للدعس أمس، ما تسبب بنفوق عدد منها
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