انخفاض أسعار العقارات السكنية في الربع الرابع من العام 2023

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- طرأ انخفاض في قيمة مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع 2023، بنحو 0.7%، مقارنة بالربع السابق ليبلغ 108.0 نقطة، وذلك في ضوء التغيرات الطفيفة في المؤشرات الفرعية للمؤشر.
وأشارت
سلطة النقد في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، إلى انخفاض مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.8%، ليستقر عند 110.3 نقطة، كما تراجع مؤشر أسعار الشقق السكنية بنحو 1.0%، ليبلغ 104.2 نقطة. أما على الأساس السنوي، فقد تراجع المؤشر بنحو 4.8% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.
ويأتي انخفاض مؤشر العقارات السكنية في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما قطاع غزة، وانعكاسات هذا العدوان على الضفة الغربية، وأثره في ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، وتدمير البنى التحتية وفصل المناطق عن بعضها البعض. ويضاف إلى ذلك ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.
ومما لا شك فيه أن مواصفات العقار المراد بيعه تُعتبر عاملاً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع من 2023، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن قرابة 57% منها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو 165 متراً مربعاً، وتحتوي في الأغلب على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة على الأقل.
أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت المساحة المتوسطة للمنازل المعروضة للبيع نحو 235 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، واحتوت أغلبيتها على أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر أسعار العقارات بمواصفات أخرى، أهمها: ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والحي السكني.
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