انخفاض أسعار العقارات السكنية في الربع الرابع من العام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طرأ انخفاض في قيمة مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع 2023، بنحو 0.7%، مقارنة بالربع السابق ليبلغ 108.0 نقطة، وذلك في ضوء التغيرات الطفيفة في المؤشرات الفرعية للمؤشر.

وأشارت

سلطة النقد في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، إلى انخفاض مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.8%، ليستقر عند 110.3 نقطة، كما تراجع مؤشر أسعار الشقق السكنية بنحو 1.0%، ليبلغ 104.2 نقطة. أما على الأساس السنوي، فقد تراجع المؤشر بنحو 4.8% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.

ويأتي انخفاض مؤشر العقارات السكنية في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لا سيما قطاع غزة، وانعكاسات هذا العدوان على الضفة الغربية، وأثره في ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، وتدمير البنى التحتية وفصل المناطق عن بعضها البعض. ويضاف إلى ذلك ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.

ومما لا شك فيه أن مواصفات العقار المراد بيعه تُعتبر عاملاً أساسياً في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع من 2023، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن قرابة 57% منها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو 165 متراً مربعاً، وتحتوي في الأغلب على ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة على الأقل.

أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت المساحة المتوسطة للمنازل المعروضة للبيع نحو 235 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، واحتوت أغلبيتها على أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر أسعار العقارات بمواصفات أخرى، أهمها: ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، والحي السكني.



