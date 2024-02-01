ماذا يحدث للنساء عند المداومة على المشروبات الغازية؟

كشفت دراسة حديثة أجريت في مستشفى بريغهام التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد أن النساء اللاتي يداومن على تناول المشروبات الغازية مرة أو أكثر كل يوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل سرطان الكبد والتهاب الكبد المزمن.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والصودا، ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد ويعرضه لخطر الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وتلف الكبد ومشاكل صحة العظام، وفقا لموقع news9live.

وشاركت في الدراسة حوالي 100 ألف امرأة ووفقا للمؤلف الأول للدراسة، لونغ غانغ تشاو من قسم تشانينغ لطب الشبكات في بريغهام، فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تجد صلة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والصودا، مما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد ويعرضه لخطر الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وتلف الكبد ومشاكل صحة العظام. ويكون الخطر أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث يجدن أنفسهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، والحمل شديد الخطورة، وأمراض القلب والنقرس.

كيف تؤثر المشروبات السكرية على صحتك؟

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد أن المشروبات السكرية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للسمنة ومرض السكري. كما أنها تظهر كدليل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الكبد

وفقًا لمايو كلينك، فإن النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد.

بعض العلامات الشائعة:

فقدان الوزن

فقدان الشهية

ألم في الجزء العلوي من البطن

قيء وغثيان

الضعف والتعب

انتفاخ البطن

تغير لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر (علامة في الأساس على اليرقان)





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