حكم سعودي سابق: طرد أيمن حسين صحيح.. وهذا كان على الحكم أن يفعله

تمنّى عمر المهنا الحكم الدولي السابق، لو أن علي رضا فاغاني حكم مواجهة العراق والأردن، تصرّف بحكمةٍ أكبر عوضًا عن إشهار البطاقة الحمراء.

وكان المنتخبان الشقيقان قد تصادما خلال موقعة دور الـ 16 من كأس أمم آسيا 2023، حيث حقق النشامى الانتصار الصعب بنتيجة 3-2.

ولعب أسود الرافدين منقوصين منذ الدقيقة الـ 77، إذ أشهر فاغاني الإنذار الثاني، ومن ثم الطرد، في وجه أيمن حسين، نجم المنتخب العراقي، بحجة تضييع الوقت في الاحتفال بهدفه.

وافتتح المهنا حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية مؤكدًا، "الطرد صحيحٌ وفقاً لنص القانون.. ومن الناحية الحرفية، فالنص موجودٌ".

ويشير المهنا إلى نص المادة 12 من قانون كرة القدم المتعلقة بالأخطاء وسوء السلوك، والتي توجب إنذار أي لاعب يرتكب "سلوكًا غير رياضي"، وهو ما اندرج تحته سلوك حسين، وشرح الحكم السعودي المعتزل، "بحسب المادة التي استند عليها فاغاني، فبإمكان اللاعبين الاحتفال بتسجيل الأهداف، على ألا يكون الاحتفال مفرطًا.. ولا يتسبب في إضاعة الوقت".

إلا أن الرجل الذي شغل منصب رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم يرى بأن فاغاني كان يجب ألا يشهر البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم، وقال المهنا، "من واقع الخبرة، والباع الطويل في المجال، فأعتقد بانه كان من الأولى أن يدير فاغاني هذا الإنذار.. في مثل هذه المباراة، كان يجب أن يدير (الحادثة) بشكلٍ أفضل مما فعل".

وأوضح بهذا الصدد، "حسين أمضى دقيقةً و10 ثوانٍ فقط في الاحتفال، وهذا أمرٌ متاحٌ.. من وجهة نظري، كان يجب ألا ينذر اللاعب".

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