معرض الدفاع العالمي 2024 يشهد تزايداً في قائمة المعدات الأمنية والدفاعية الجوية والبرية المعروضة

MENAFN - Asdaf News) تشهد قائمة المعدات الجوية والأرضية التي ستعرض خلال النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 تزايداً كبيراً، حيث يتم عرض المعدات والمنتجات الأبرز خلال هذا الحدث العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، بما يسهم في اطلاع زوار المعرض على أحدث المعدات والقدرات التي تقدمها كبرى الجهات والشركات من المملكة والعالم.

وتضم قائمة المعدات الجوية، طائرات متعددة المهام والمروحيات والطائرات بدون طيار وأحدث الطائرات الكهربائية المتطورة، في حين تشمل المعدات الأرضية المركبات المدرعة والدبابات وقاذفات الصواريخ. وستشكل هذه المجموعة الفريدة من التقنيات المأهولة وغير المأهولة، منصة عرض فعالة، تعكس قدرات وإمكانيات العمليات المستقبلية متعددة المجالات.

وسيتولى فريق الصقور السعودية – فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الملكية السعودية – مهمة قيادة العروض الجوية اليومية، حيث يستعرضون خلالها مهاراتهم وقدراتهم الرائدة في عروض الطائرات ذات المقعدين المطلية باللونين الأبيض والأخضر، التي تحاكي لون العلم السعودي، وتحمل حاويات الدخان الثلاث المستخدمة للعروض الجوية: الأبيض، والأخضر، والأحمر، إلى جانب فريق“Ba Yi” للأكروبات التابع للقوات الجوية الصينية.

كما ستحلق في سماء المعرض يومياً طائرة“كالدسB250” Calidus B250 ذات المحرك التوربيني المصنوعة من ألياف الكربون، والطائرة القتالية“يوروفايتر تايفون” Eurofighter Typhoon التي تتميز بأجنحتها من طراز“دلتا”، إضافة إلى طائرة“Dassault Rafale C” الفرنسية، وطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، فيما ستقدم القوات الجوية الباكستانية ثلاث طائرات مقاتلة متعددة المهام“جيه إف -17 ثندر” JF-17 Thunder، هذا إلى جانب العروض اليومية، لقدرات الطائرات بدون طيار، حيث تكشف طائرات Red Cat Teal2 وFirejet M180 وSkydio X10D كفاءاتها الفريدة.

ويتميز معرض الدفاع العالمي 2024، بمساحات خارجية، تحتوي على منصات عرض ثابتة مذهلة لأكثر من 50 طائرة من الطائرات الثابتة الجناحين والمروحيات، بدءاً من طائرة“سيسنا كارافان” Cessna Caravan إلى طائرة“بوينغ تشينوك” Boeing Chinook. وتشمل المعدات الأخرى طائرات إيرباص A320، وA321، ومروحيات من طراز Cougar، و Sikorsky Seahawk، Blackhawk و”بومباردييه غلوبال 6500′′، و”امبراير كيه سي 390′′ والطائرة الكلاسيكية LM C130. وسيتم أيضاً عرض الطائرات الكهربائية المتطورة بما في ذلك طائرة فولوكوبتر Volocopter eVTOL لخدمات التاكسي الجوي.

وتشارك شركة كالدس أيضاً في العروض الأرضية اليومية، من خلال المركبة المدرعة متعددة المهام Wahash 8 × 8، إلى جانب المركبة التكتيكية الخفيفة Humvee Saber، ومركبتي Obaya وStorm II التابعتين لشركة SAMI، وشاحنة Tatra Tactic ذات الدفع الرباعي للطرق الوعرة.

وتشهد قائمة المعدات الأرضية تواجد نحو 70 قطعة، يتم عرضها في منطقة الفناء الفسيحة في معرض الدفاع العالمي، وتشمل تلك القائمة مجموعة من المركبات من Otokar، وTerrayne، وChrystler، وOshkosh، وSaab، وGM، وNexter.