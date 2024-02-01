مستوطنون متطرفون يقتلعون 450 شتلة زيتون ولوزيات غرب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من شباط (بترا) - اقتلع مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، 450 شتلة زيتون ولوزيات، في أراضي قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المواطن غازي عنتري بأنه اكتشف بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستوطنة "شافي شمرون" غرب دير شرف صباح اليوم، أن المستوطنين اقتلعوا هذا العدد من أشتال الزيتون واللوزيات من أرضه البالغة مساحتها 10دونمات.
وأوضح أنه كان يعمل في أرضه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث غرس فيها قرابة 250 شجرة، إضافة إلى 200 كانت مزروعة فيها سابقا، وأن المستعمرين استغلوا المنخفض الجوي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدمير أشتاله.
وأشار إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستعمرون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
01/02/2024 12:08:10
MENAFN01022024000117011021ID1107796657
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