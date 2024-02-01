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مستوطنون متطرفون يقتلعون 450 شتلة زيتون ولوزيات غرب نابلس

2/1/2024 5:43:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله الأول من شباط (بترا) - اقتلع مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، 450 شتلة زيتون ولوزيات، في أراضي قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المواطن غازي عنتري بأنه اكتشف بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستوطنة "شافي شمرون" غرب دير شرف صباح اليوم، أن المستوطنين اقتلعوا هذا العدد من أشتال الزيتون واللوزيات من أرضه البالغة مساحتها 10دونمات.
وأوضح أنه كان يعمل في أرضه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث غرس فيها قرابة 250 شجرة، إضافة إلى 200 كانت مزروعة فيها سابقا، وأن المستعمرين استغلوا المنخفض الجوي خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدمير أشتاله.
وأشار إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستعمرون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
01/02/2024 12:08:10

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