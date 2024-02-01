مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

01/02/2024 12:00:47