الذهب يصعد 0.4 % في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل تمسك المستثمرين بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في آذار المقبل.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة، إلى 919.95 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولار.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
01/02/2024 11:59:38
MENAFN01022024000117011021ID1107796655
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