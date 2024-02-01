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الذهب يصعد 0.4 % في المعاملات الفورية

2/1/2024 5:43:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل تمسك المستثمرين بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في آذار المقبل.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة، إلى 919.95 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولار.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
01/02/2024 11:59:38

MENAFN01022024000117011021ID1107796655

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