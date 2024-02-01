الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 28 مليوناً لشهر كانون الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من شباط (بترا) - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر كانون الثاني الماضي 27 مليونا 877 ألفا، و421 دينارا، حيث تم إصدار 431 شهادة منشأ، وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر كانون الثاني، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
-- (بترا)
ع ض/اص/ب ط
01/02/2024 11:44:23
MENAFN01022024000117011021ID1107796654
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