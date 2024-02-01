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هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض جدة

2/1/2024 5:43:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الثاني عشر JTTX 2024، والذي عقد في مدينة جدة السعودية خلال الفترة 28 الى 30 كانون الثاني الماضي، بمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية وشركة خطوط الملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إنها عقدت عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة مع مكاتب السياحة والسفر السعودية والخليجية بشكل عام، مبينة أن الجناح الأردني حظي بزيارة العديد من المؤثرين السعوديين والتغطيات الإعلامية الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الهيئة.
واوضحت أنه تم تعريف زوار المعرض من زائري الجناح الأردني بأهم التجارب والمواقع السياحية وتقديم المعلومات لحث الزوار على زيارة الأردن في موسم الربيع الذي تزدان خلاله المملكة بآلاف السياح من شتى الجنسيات لا سيما الخليجية.
وتم توزيع كتيبات وبروشورات الهيئة التعريفية بأنماط السياحة المتنوعة في الأردن.
-- (بترا)
ح خ/اص/ب ط
01/02/2024 11:37:48

MENAFN01022024000117011021ID1107796653

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