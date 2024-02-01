هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض جدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الثاني عشر JTTX 2024، والذي عقد في مدينة جدة السعودية خلال الفترة 28 الى 30 كانون الثاني الماضي، بمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية وشركة خطوط الملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إنها عقدت عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة مع مكاتب السياحة والسفر السعودية والخليجية بشكل عام، مبينة أن الجناح الأردني حظي بزيارة العديد من المؤثرين السعوديين والتغطيات الإعلامية الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الهيئة.
واوضحت أنه تم تعريف زوار المعرض من زائري الجناح الأردني بأهم التجارب والمواقع السياحية وتقديم المعلومات لحث الزوار على زيارة الأردن في موسم الربيع الذي تزدان خلاله المملكة بآلاف السياح من شتى الجنسيات لا سيما الخليجية.
وتم توزيع كتيبات وبروشورات الهيئة التعريفية بأنماط السياحة المتنوعة في الأردن.
-- (بترا)
ح خ/اص/ب ط
01/02/2024 11:37:48
MENAFN01022024000117011021ID1107796653
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