غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة واقتحام مستشفى الأمل للمرة الثالثة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من شباط (بترا) - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على دير البلح وسط القطاع، كما اقتحمت قواته ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس في المنطقة الجنوبية للمرة الثالثة، وفقا لما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب الهلال الأحمر، تعامل المستشفى يوم أمس مع 12 شهيدا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات.

وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 42 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يحرق منازل الفلسطينيين في قطاع غزة تنفيذا لأوامر من ضباطه الذين يقودون القتال هناك.

كما ذكرت مصادر صحية فلسطينية، أن جثامين 14 شهيدا وصلوا الى مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد تراجع آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط المستشفى الذي كانت تحاصره.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 26900 شهيد وأصيب 65949 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/رس/أ أ/ب ط

01/02/2024 11:24:09