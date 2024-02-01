غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة واقتحام مستشفى الأمل للمرة الثالثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من شباط (بترا) - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على دير البلح وسط القطاع، كما اقتحمت قواته ساحة مستشفى الأمل غرب خان يونس في المنطقة الجنوبية للمرة الثالثة، وفقا لما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.
وبحسب الهلال الأحمر، تعامل المستشفى يوم أمس مع 12 شهيدا، من بينهم موظف، ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات.
وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف.
وتواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 42 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يحرق منازل الفلسطينيين في قطاع غزة تنفيذا لأوامر من ضباطه الذين يقودون القتال هناك.
كما ذكرت مصادر صحية فلسطينية، أن جثامين 14 شهيدا وصلوا الى مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد تراجع آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط المستشفى الذي كانت تحاصره.
ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 26900 شهيد وأصيب 65949 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
01/02/2024 11:24:09
MENAFN01022024000117011021ID1107796652
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