البرلمان العربي يثمن صمود المرأة الفلسطينية رمز النضال والتضحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الاول من شباط (بترا) - ثمن البرلمان العربي التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها، فهي رمز وأيقونة النضال والتضحيات، داعياً المجتمع الدولي لحشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة.
وأكد البرلمان العربي، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شهر شباط من كل عام، الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات وما وصلت إليه من مكانة متميزة في جميع المجالات وتبوئها أعلى المناصب العليا والقيادية.
كما أشاد رئيس البرلمان عادل العسومي، بدور المرأة في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية، مؤكدا ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل ما تشهده المرأة حاليا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.
ونوه العسومي بدور البرلمان العربي في هذا الصدد بإصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفاناً بدور المرأة العربية، وتقديراً لمكانتها الرفيعة، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بها.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
01/02/2024 11:19:01
MENAFN01022024000117011021ID1107796651
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