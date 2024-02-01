البرلمان العربي يثمن صمود المرأة الفلسطينية رمز النضال والتضحية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الاول من شباط (بترا) - ثمن البرلمان العربي التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها، فهي رمز وأيقونة النضال والتضحيات، داعياً المجتمع الدولي لحشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة.

وأكد البرلمان العربي، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شهر شباط من كل عام، الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات وما وصلت إليه من مكانة متميزة في جميع المجالات وتبوئها أعلى المناصب العليا والقيادية.

كما أشاد رئيس البرلمان عادل العسومي، بدور المرأة في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية، مؤكدا ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل ما تشهده المرأة حاليا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.

ونوه العسومي بدور البرلمان العربي في هذا الصدد بإصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفاناً بدور المرأة العربية، وتقديراً لمكانتها الرفيعة، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بها.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

01/02/2024 11:19:01