شلل في حركة السفر بالمطارات الألمانية جراء إضراب موظفي الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا) - تواجه حركة الطيران في عدد من المطارات الألمانية حالة من الشلل، جراء إضراب موظفي الأمن المسؤولين عن فحص الأمتعة والموظفين والركاب، وهو ما أدى إلى إلغاء عدد كبير من رحلات الإقلاع.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشمل الإضراب الذي بدأ مساء الليلة الماضية 11 مطارًا، بنسبة وصلت في بعضها إلى 100 بالمئة، وهي مطارات: فرانكفورت، هامبورج، بريمن، برلين، لايبزيج، دوسلدورف، كولونيا، هانوفر، شتوتجارت، إرفورت، ودريسدن.
وأعلنت رابطة المطارات الألمانية أمس الأربعاء، أنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارًا في ألمانيا اليوم الخميس، بسبب الإضراب.
وأضافت أن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات، خلال الإضراب الذي يستمر يومًا واحدًا.
يذكر أن نقابة "فيردي" تطالب بزيادة قدرها 2.80 يورو (3 دولارات) في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى، لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعًا حادًا منذ العام الماضي.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
01/02/2024 11:00:39
MENAFN01022024000117011021ID1107796649
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