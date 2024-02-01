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شلل في حركة السفر بالمطارات الألمانية جراء إضراب موظفي الأمن

2/1/2024 5:43:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا) - تواجه حركة الطيران في عدد من المطارات الألمانية حالة من الشلل، جراء إضراب موظفي الأمن المسؤولين عن فحص الأمتعة والموظفين والركاب، وهو ما أدى إلى إلغاء عدد كبير من رحلات الإقلاع.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشمل الإضراب الذي بدأ مساء الليلة الماضية 11 مطارًا، بنسبة وصلت في بعضها إلى 100 بالمئة، وهي مطارات: فرانكفورت، هامبورج، بريمن، برلين، لايبزيج، دوسلدورف، كولونيا، هانوفر، شتوتجارت، إرفورت، ودريسدن.
وأعلنت رابطة المطارات الألمانية أمس الأربعاء، أنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارًا في ألمانيا اليوم الخميس، بسبب الإضراب.
وأضافت أن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات، خلال الإضراب الذي يستمر يومًا واحدًا.
يذكر أن نقابة "فيردي" تطالب بزيادة قدرها 2.80 يورو (3 دولارات) في الساعة إضافة إلى علاوات أخرى، لمساعدة الموظفين على مواجهة التضخم الذي يسجل ارتفاعًا حادًا منذ العام الماضي.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
01/02/2024 11:00:39

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