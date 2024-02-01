المنتخب الوطني يلتقي طاجكستان في مباراة تاريخية بكأس آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة الأول من شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره منتخب طاجكستان عند الساعة الثانية والنصف من مساء يوم غد الجمعة، في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
المباراة التي تقام على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، تشكل منعطفا تاريخيا للمنتخب الوطني، حيث أن الفوز يمنحه فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.
وأعد المنتخب الوطني العدة لهذه المباراة، من خلال تواصل التدريبات وسط حالة معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز، بحثا عن إنجاز جديد للكرة الأردنية.
ويفتقد المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة يوم غد اللاعب نزار الرشدان، بسبب حصوله على الإنذار الثاني.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
01/02/2024 10:56:05
MENAFN01022024000117011021ID1107796648
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