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المنتخب الوطني يلتقي طاجكستان في مباراة تاريخية بكأس آسيا غدا

2/1/2024 5:43:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة الأول من شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره منتخب طاجكستان عند الساعة الثانية والنصف من مساء يوم غد الجمعة، في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
المباراة التي تقام على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، تشكل منعطفا تاريخيا للمنتخب الوطني، حيث أن الفوز يمنحه فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.
وأعد المنتخب الوطني العدة لهذه المباراة، من خلال تواصل التدريبات وسط حالة معنوية عالية وإصرار على تحقيق الفوز، بحثا عن إنجاز جديد للكرة الأردنية.
ويفتقد المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة يوم غد اللاعب نزار الرشدان، بسبب حصوله على الإنذار الثاني.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
01/02/2024 10:56:05

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