الأردن يتسلم رئاسة منظمة التعاون الرقمي بالدورة الحالية 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا) - تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الخميس، جاء ذلك بإجماع جميع الدول الأعضاء، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء، وبحضور عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء.

وشهد اجتماع الجمعية إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات بالإضافة إلى ربطهم بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ومثل الاردن في الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والأمين العام للوزارة سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة.

وعبر الهناندة، عن سعادته باستلام الأردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الاعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة، مؤكداً دعم الأردن لجهود جميع الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.

ويعد الأردن من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا 15 عضوا، وهناك 9 طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة، حيث تسعى المنظمة الى زيادة أعضائها والانتشار في الساحة الدولية.

-- (بترا)

غ ح/اص/ب ط

01/02/2024 10:31:39