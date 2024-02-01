نقابة التعليم الخاص تختتم سلسلة دورات تربوية للمعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من شباط (بترا) - اختتم مركز التدريب والتعليم في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، خلال عطلة ما بين الفصلين، سلسلة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، تناولت موضوعات تربوية متنوعة بهدف تعزيز قدرات المعلم في المهارات التي يحتاجها لأداء رسالته التعليمية.

وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم الخميس، شملت الدورات التي قدمها رئيس لجنة المعلمين بالنقابة، والمدرب التربوي لؤي الرمحي، استراتيجيات التعليم النشط، والإدارة الصفية الحديثة، والتعلم بالألعاب البسيطة.

وأوضح البيان، أن المركز عقد 12 دورة تربوية خلال الفترة الماضية، في كل من عمان والزرقاء، مضيفا أن الدورات التدريبية ستستمر أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني وسيتم الإعلان عنها وفق برنامج محدد، كما أنه سيتم عقد دورات في باقي محافظات المملكة.

وأشار البيان إلى أن برنامج الدورات التربوية، يأتي انطلاقا من دور النقابة في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في قطاع التعليم الخاص، وتمكين المعلمين من أداء مهامهم التربوية وواجباتهم المهنية على أكمل وجه، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بقدرات المعلم التربوية وتعزيز معرفته في الجوانب ذات العلاقة بمهنة التعليم، وتلك المرتبطة بالحقوق العمالية.

-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط

01/02/2024 10:17:25