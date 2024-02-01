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الرئيس الأميركي يعين بوديستا مبعوثا للمناخ

2/1/2024 5:42:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن الأول من شباط (بترا)- عين الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثا أميركيا للمناخ خلفا لجون كيري.
وتولي الإدارة الديموقراطية أهمية بالغة لهذه القضية.
وبحسب واشنطن بوست، اضطلع بوديستا (75 عاما) بأدوار مهمة، ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديموقراطية، ويشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى قانون الحد من التضخم، والذي خصص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إن بوديستا "رجل دولة أميركي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم بلا شك أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه".
وأوضح أن بوديستا سيساعد على "مواصلة مواجهة خطورة اللحظة"، عندما يخلف كيري الذي ساعد في التوسط في اتفاق بقمة المناخ "كوب 28" في دبين والدعوة إلى تحول عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 07:33:23

MENAFN01022024000117011021ID1107796644

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