الرئيس الأميركي يعين بوديستا مبعوثا للمناخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من شباط (بترا)- عين الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثا أميركيا للمناخ خلفا لجون كيري.
وتولي الإدارة الديموقراطية أهمية بالغة لهذه القضية.
وبحسب واشنطن بوست، اضطلع بوديستا (75 عاما) بأدوار مهمة، ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديموقراطية، ويشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى قانون الحد من التضخم، والذي خصص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إن بوديستا "رجل دولة أميركي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم بلا شك أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه".
وأوضح أن بوديستا سيساعد على "مواصلة مواجهة خطورة اللحظة"، عندما يخلف كيري الذي ساعد في التوسط في اتفاق بقمة المناخ "كوب 28" في دبين والدعوة إلى تحول عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
01/02/2024 07:33:23
MENAFN01022024000117011021ID1107796644
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