مركز قطر للمال يعقد ندوة حول المبادئ الرئيسية لحماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Qatar Financial Centre Regulatory Authority) 31 يناير 2024، الدوحة – قطر: بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات، عقد مركز قطر للمال - أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية ندوة مشتركة بعنوان "حماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي"، شارك فيها نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات وعدد من المهنيين القانونيين والمتحدثين من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، وسلّطت الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في مجال خصوصية وحماية البيانات.
وكان من بين الحاضرين البارزين لهذه الندوة سعادة السيد/ تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر وعدد من قادة الأعمال، وواضعي السياسات، والجهات التنظيمية، والأكاديميين، والطلاب، والخبراء القانونيين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من دولة قطر والولايات المتحدة.
وركزت الندوة على التقارب بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي وقدمت رؤى متعمقة حول الجوانب الأساسية لمبادئ حماية البيانات. كما شملت مناقشات فعّالة تناولت المشهد التنظيمي الحالي لمجال الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في ضمان الامتثال للوائح واعتبارات حماية الخصوصية عبر الحدود. بالإضافة لذلك، قدّم المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا مجموعة من العروض التقديمية ناقشت إطار عمل الخصوصية وإطار العمل الخاص بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المعتمدين لدى المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر:"بينما تتقدم الولايات المتحدة وقطر في المشهد سريع التحول للذكاء الاصطناعي، يصبح التعاون الثنائي فيما بيننا أمراً أكثر حيوية وأهمية." وأضاف: "معًا، يمكننا أن نضمن مدى مساهمة الممارسات المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي في حل التحديات العالمية وتعزيز الروابط بين دولنا. ومن خلال تعزيز الابتكار ومعالجة الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، تقف الولايات المتحدة وقطر متحدتين في تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول للارتقاء بمستقبل بلدينا وتحقيق المزيد من الأمن والازدهار.
وصرح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مؤكداً على أهمية هذه الفعالية: "نحن في مركز قطر للمال، نأخذ على عاتقنا المسؤولية القانونية والأخلاقية لحماية البيانات الشخصية لأصحاب المصلحة لدينا. وترسّخ هذه الندوة التي نظمناها بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية التزامنا بتطوير مبادئ وتدابير فعّالة لحماية البيانات. فمن خلال تعزيز الحوار الهادف والبناء الذي يتجاوز كل الحدود والصناعات، نحن نسعى إلى وضع فهم أساسي مشترك لمواجهة التحديات التنظيمية وتحديد مسار للاستخدام المسؤول والأخلاقي للمعلومات".
من جانبه، قال السيد/ دانيال باترسون، مفوض حماية البيانات في مركز قطر للمال معلقاً على التداخل بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي: "في عصرنا الحالي المبني على التقدم التكنولوجي الهائل والسريع، أصبح من الضروري فهم التفاعل المعقد بين حماية البيانات والذكاء الاصطناعي. لقد شهدت هذه الندوة حوارات ومناقشات مثمرة حول التحديات والفرص في هذا المشهد دائم التطور، ركزت على الطرق التي يمكن من خلالها ضمان أكبر قدر من الخصوصية ونحن نسير قدماً نحو الأمام في عملية التحول الرقمي".
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