شركة مركز سلطان مستمرة في التوسع الاستراتيجي في الكويت وتفتتح فرعاً جديداً في منطقة مشرف

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 7 يناير 2024: أعلنت اليوم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن افتتاح الفرع الجديد لها في منطقة مشرف بجانب نادي اليرموك الرياضي. وقد جاء هذا الافتتاح انطلاقاً من رؤية شركة مركز سلطان وخطتها الاستراتيجية في ألا تستغرق عملية الوصول لأحد أفرع "سلطان" أكثر من عشر دقائق من أي موقع من مواقع الكويت السكنية والتجارية والترفيهية وذلك بحلول عام 2025.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، السيد/ عصام الرفاعي: "يسعدنا اليوم أن نفتتح الفرع الجديد لنا في منطقة مشرف، والذي يأتي ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي ننتهجها في الكويت لضمان خدمة العملاء وتسهيل وصولهم إلينا وتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة. سنخدم من خلال هذا الفرع الجديد أكثر من 92 ألف شخص هم سكان منطقة مشرف ومحيطها، الذين سيجدون خيارات متنوعة و سيتمتعون بتجربة تسوق غنية."
وأضاف: "لقد وعدنا بافتتاح 20 فرع جديد بين العامين 2020 و2025، وها نحن اليوم مع افتتاح الفرع 49 لسلطان في الكويت في منطقة مشرف، نكون قد دشنّا حتى اليوم 15 فرعاً منذ عام 2020 وسنمضي قدماً لتحقيق خطتنا ورؤيتنا ولنكون قريبين من عملائنا دائماً."
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، السيدة/ خديجة أوبلا: "لقد احتفلنا منذ أشهر قليلة بكشف النقاب عن الهوية البصرية الجديدة لـ "سلطان" من خلال افتتاح فرعنا في منطقة العديلية. وإن فرع منطقة مشرف الذي قمنا بافتتاحه اليوم يجسد هذه الهوية البصرية الجديدة، ويوفر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية المحلية والعالمية لتلبية احتياجات عملائنا في هذه المنطقة. كما يسعدنا أن نعلن أن المرحلة القادمة من سلطان مشرف ستقدم 4,000 متر مربع إضافية ستشمل مجموعة متنوعة من مساحات البيع بالتجزئة والمرافق الأساسية المصممة لتكون وجهة شاملة لا تقتصر فقط على توفير تجربة تسوق مميزة لسكان مشرف والمناطق المجاورة، بل ستخلق أيضاً مركزاً حيويا للتفاعل الاجتماعي. وإننا نتطلع إلى الكشف قريباً عن هذه الجوانب الجديدة وعن التطور المستمر لسلطان."
يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغّل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين. تشغل الشركة حالياً أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعاً في الأردن، ثلاثة أفرع في البحرين، ثمانية أفرع في عُمان. كما تملك الشركة 49 فرعاً في الكويت ممتدين من الجهراء إلى النويصيب. أفرع الشركة في الكويت تتنوّع بين ثمان مراكز رئيسية، و11 مركزاً لـ"سلطان ماركت" والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و30 مركزاً لـ"سلطان إكسبرس" التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.
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