كور 42 تعلن عن توقيع شراكة رائدة مع منصة AIREV التعليمية الإماراتية الرائدة والقائمة على الذكاء الاصطناعي

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- Manara Global) كور 42 تعلن عن توقيع شراكة رائدة مع منصة AIREV التعليمية الإماراتية الرائدة والقائمة على الذكاء الاصطناعي
الشراكة مع AIREV تستفيد من إمكانيات الحوسبة الفائقة لشركة كور 42 ونموذجها اللغوي الرائد جيس
أبوظبي- 01 فبراير، 2024: أعلنت شركة كور 42، التابعة لشركة جي 42 والمزود الرائد لحلول و منصة تمكين الذكاء الاصطناعي الشاملة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع AIREV، وهي شركة إماراتية ناشئة ومبتكرة والمسؤولة عن تطوير منصة School Hack، منصة تكنولوجيا التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تهيئة الطلاب لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتساعدهم في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.
وتم إطلاق منصة School Hack ، على يد كل من الرئيس التنفيذي محمد خالد، والدكتور يوسف يوسف، وكيان أنولا، لتصل إلى أكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 100 دولة، ومنهم 145,000 طالب في الإمارات العربية المتحدة. وقدمت المنصة منذ إطلاقها في العام الماضي إجابات على أكثر من 63 مليون استفسار باستخدام أكثر من 35 مليار كلمة مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وأثبتت منتجات كور 42، مثل حاسوبها الفائق كوندور جالاكسي، منصة كور 42 السحابية، بالإضافة إلى جيس، أضخم نموذج لغوي مفتوح المصدر باللغة العربية في العالم. وتوفر هذه الابتكارات إلى إمكانيات واعدة لتطبيقات الذكاء. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز إمكانيات اللغة العربية لمنصة AIREV والارتقاء بعملياتها، مما يمكنها من توسيع قاعدة مستخدميها و تسليم ميزاتلجديدة على امتداد القطاع.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية "أن الشراكة بين "كور 42"، الشركة الوطنية الرائدة في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وAIREV مبتكرة تطبيق School HackAI والتي تعد إحدى الشركات الناشئة الواعدة في الإمارات، فهي دليل جديد على بيئة الأعمال الداعمة للابتكارات التكنولوجية في الدولة، حيث كان تطبيق School Hack الذي تم إطلاقه قبل أقل من عام واحداً من الأسرع نمواً في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم خلال 2023". وأضاف معاليه "إنه بفضل الدعم الاستراتيجي من "كور 42" ستستمر AIREV في ريادة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عدد من القطاعات، حيث تعد AIREV قصة نجاح جديدة تضاف لآلاف مثلها حول بيئة الأعمال الإماراتية التي تجتذب المبتكرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية لتأسيس شركاتهم في الدولة وتطوير تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمومية، عبر الوصول إلى التسهيلات والمساندة التي يحتاجون إليها لتمويل الابتكارات التكنولوجية التي تستشرف المستقبل وتستحضره".
وتعمل School Hack على تغيير مشهد التعليم من خلال منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم المنصة، المصممة لاعتماد مهارات التفكير النقدي وحل المشاكل، أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة تعلم تفاعلية. وتتعاون AIREV بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والهيئات التعليمية لضمان امتثالها لمختلف المتطلبات التنظيمية، فضلاً عن تزويد الطلاب بإمكانية التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة آمنة. كما تضمن للهيئات الرقابية ، من خلال منصة الأمان المحلية، إمكانية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، وبالتالي حماية الطلاب أثناء استفادتهم من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ومسؤول. ويتم استخدام هذه المنصة حالياً في عدد من مدارس دولة الإمارات مثل مدرسة المواطنين في دبي.
وبدوره، قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة كور 42 والرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في جي 42: "تمثل شراكتنا مع AIREV خطوةً هامة في في رحلتنا للارتقاء بالتجارب البشرية من خلال التطوير المسؤول واعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وهو متجذر في شغفنا المشترك بالتعليم، وتطبيق التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمعلمين والمتعلمين.
يجسد هذا التعاون الاستراتيجي تفاني Core42 في تسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، ودفع رؤية الأمة إلى الأمام، والالتزام الثابت بالعمل بشكل وثيق مع مجتمع الشركات الناشئة الوطني - تنمية نظام بيئي تكنولوجي محلي مزدهر، معزز بالبنية التحتية والأدوات والقدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي. ".
وأضاف محمد خالد، الرئيس التنفيذي ومؤسس AIREV، ومصمم School Hack: "تمثل الشراكة مع كور 42 خطوةً هامة تعكس التزامنا بالتميز في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد نجحت دولة الإمارات في إرساء معايير عالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. ونركز معاً على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سبيل تحقيق أثر إيجابي على حياتنا. ويستفيد هذا التعاون من عملنا الوثيق منذ شهر مايو مع كور 42، ليعكس رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل واعد معتمد على التكنولوجيا".
وتعكس الشراكة بين كور 42 وAIREV استراتيجية الذكاء الاصطناعي الطموحة لدولة الإمارات، والهادفة إلى تحويل الدولة إلى مركز رائد في هذا المجال بحلول عام 2031، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الهامة، مما يعزز الأداء الاقتصادي ويجهز القوى العاملة لمواكبة متطلبات المستقبل.
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لمحة حول كور 42:
تتخذ كور 42 من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتتخصص بتوفير حلول و منصة تمكين الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتدمج بين خبرات مجالات تكنولوجية متعددة ضمن منصة مشتركة للذكاء الاصطناعي للشركات. وتعمل الشركة على تطوير مجموعة شاملة من الإمكانيات في مجالات البنية التحتية السحابية، والخدمات، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة فائقة الأداء، والخدمات الرقمية، تتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات والقطاعات والدول من خلال القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.
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لمحة حول AIREV
شركة AIREV هي شركة مبتكرة تأسست على يد كل من محمد خالد وكيان أنولا ويوسف يوسف، انطلاقاً من تصميمهم لمنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الثورية "School Hack"، والتي بدأت كتطبيق رائد موجه للطلاب، لتتحول إلى شبكة اجتماعية تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، يستخدمها أكثر من مليوني مستخدم وتستجيب لأكثر من 62 مليون استفسار. وتستفيد AIREV من شراكتها مع شركات عملاقة في القطاع، مثل مايكروسوفت وإنفيديا وأمازون ويب سيرفيسز، لتعزيز نجاحها في القطاع التعليمي وتوسيع حضورها التكنولوجي إلى قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والقانون والتمويل، وذلك بهدف الارتقاء الثوري بتلك القطاعات بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.
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