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غرفة دبي العالمية تستعرض فرص توسع الشركات المحلية في فيتنام وإندونيسيا

2/1/2024 5:22:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى فعاليات مبادرة ((فرص الأعمال تحت المجهر)) لعام 2024.

وذلك لتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام الشركات العاملة في الإمارة للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، وتحديداً في إندونيسيا وفيتنام.

واستعرضت الفعالية، التي استضافت 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكل من إندونيسيا وفيتنام، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء من كلتا الدولتين.

وناقشت فعالية ((فرص الأعمال تحت المجهر))، التي حضرها نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، فرص واستراتيجيات دخول السوق في كل من إندونيسيا وفيتنام.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يشكل التواجد في دبي ميزة حيوية للشركات في مختلف القطاعات، وذلك بفضل ما توفره الإمارة بشكل متجدد من ميزات نوعية وخدمات مبتكرة تعزز نمو وازدهار القطاع الخاص، وتحفز توسع أعمال الشركات المحلية على المستوى الإقليمي والعالمي)).

وأضاف: ((تأتي فعالية ((فرص الأعمال تحت المجهر)) في إطار جهودنا لدعم توسع الشركات العاملة في دبي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتمهيد لتعزيز أعمالها والدخول في شراكات بناءة في الأسواق الخارجية الواعدة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية لدبي مع العالم)).

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